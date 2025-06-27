Уже нет денег на войну? Путин неожиданно захотел сократить расходы на "оборону"
Россия планирует в ближайшее время начать сокращение "оборонных" расходов. Сейчас Кремль тратит на "оборону", в том числе и на войну в Украине, примерно 13,5 триллиона рублей (почти 172 миллиарда долларов) в годовом измерении.
Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время пресс-конференции в Минске, сообщает РБК-Украина.
В частности Путин оценил весь валовой внутренний продукт (ВВП) России в 223 триллиона рублей. А Россия, по его словам, тратит на войну 6,3% ВВП, что и составляет те самые 13,5 триллиона рублей.
"Много или мало? Немало, немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией", - признал Путин.
При этом диктатор заявил, что Россия планирует сокращать "оборонные" расходы. Однако не стал говорить, с какого года это произойдет. Зато раскритиковал Европу, которая, по словам Путина, активно наращивает оборонные расходы, что Кремлю очень не нравится.
Российская экономика на грани
Между тем ответ на вопрос, почему Путин внезапно заговорил о "сокращении расходов", находится на поверхности. Российская экономика скрипит, трещит и разваливается буквально на глазах. Например, по оценкам экспертов, вероятность банковского коллапса на территории России является "достижимой" уже к апрелю 2026 года, если не изменится экономическая ситуация.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени. На войну уходят огромные деньги: живую силу надо заманивать деньгами, потери большие, санкции все же работают.
Именно поэтому в 2025 году российские власти впервые провели секвестр бюджета. Чиновники в РФ урезали "невоенные" расходы, в первую очередь - социальные. Дальше, скорее всего, будет только хуже.
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