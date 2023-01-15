Вже найближчими тижнями. Британія відправить Україні ескадрон танків та 30 САУ

"Цього тижня у всьому світі відбудеться сплеск дипломатичної активності Великобританії після того, як прем'єр-міністр доручив старшим міністрам активізувати міжнародні дії з наближенням першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться в заяві.

В уряді доповнили, що в Україну відправлять ескадрон із 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Навчання українських військових керуванню цими танками та САУ почнется вже найближчими днями.

Крім цього, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Уоллесу скоординувати підтримку європейських союзників України. Для цього Уоллес відправиться в Естонію та Німеччину на зустрічі з партнерами. А міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі відправиться до США, щоби обговорити як Велика Британія та Америка можуть використовувати свою позицію провідних прихильників України для активізації міжнародних дій.

