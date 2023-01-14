Натякнув на танки? Зеленський повідомив про нову розмову з прем'єром Британії

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.

"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною та готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - написав Зеленський.

Як відомо, сьогодні британські ЗМІ повідомили, що Сунак розпорядився негайно відправити першу партію танків для України. За їхньою інформацією, про своє рішення британський чиновник має проінформувати Зеленського під час суботньої розмови.

Також вчора авторитетне британське видання The Guardian повідомило, що Лондон оголосить про постачання танків Україні у понеділок, 16 січня. За інформацією українських джерел, Британія вже ухвалила позитивне рішення щодо передачі важкої техніки.

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