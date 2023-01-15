Уже в ближайшие недели. Британия отправит Украине эскадрон танков и 30 САУ

"На этой неделе во всем мире произойдет всплеск дипломатической активности Великобритании после того, как премьер-министр поручил старшим министрам активизировать международные действия по приближению первой годовщины полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

В правительстве дополнили, что на Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Обучение украинских военных управлению этими танками и САУ начнется уже в ближайшие дни.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу скоординировать поддержку европейских союзников Украины. Для этого Уоллес отправится в Эстонию и Германию на встречи с партнерами. А министр иностранных дел Джеймс Клеверли отправится в США, чтобы обсудить, как Великобритания и Америка могут использовать свою позицию ведущих сторонников Украины для активизации международных действий.