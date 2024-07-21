Вже навіть не за графіками. Подача води в окупований Донецьк зупинилась

Через відключення світла зупинилась подача води в окупований Донецьк. Мова йде про водопровід "Дон - Донбас".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Через відключення світла на росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін "Дон - Донбас" зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - йдеться у повідомленні.
У мешканців Донецька фіксуються постійні перебої з водою, оскільки водогін "Сіверський Донець - Донбас" не функціонує через бойові дії.
Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили. До недавнього часу вода в Донецьку подавалась за графіками.
Нещодавно в роботі Ростовської атомної електростанції стався масштабний збій. Через це в РФ почали вимикати світло у низці населених пунктів. Відключення торкнулися й окупованого Криму.
Дійшло до того, що мешканці російського Краснодара вийшли на мітинг. Вони вимагали відновити подачу води та світла.
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