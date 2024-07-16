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Торкнулося і Криму. У РФ через масштабний збій на Ростовській АЕС почали вимикати світло

Вівторок 16 липня 2024 19:21
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Торкнулося і Криму. У РФ через масштабний збій на Ростовській АЕС почали вимикати світло Фото: Ростовська АЕС (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Масштабний збій стався у роботі Ростовської атомної електростанції, що у Росії. Там вже почали вимикати світло у низці населених пунктів. Відключення торкнулись і окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське міністерство енергетики.

В енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт", - заявили у міністерстві.

За їх даними, енергоблок нібито було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі. Ростовська АЕС складається із чотирьох енергоблоків. Це найбільша станція півдні Росії, її потужність становить 4 ГВт. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області.

Водночас, російські ЗМІ заявляють, що без електропостачання зилишилисб близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях.

Окрім цього окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що на півострові також вводять графіки відключення світла. Це пов'язано таокж з поломкою на АЕС і тим, що через аномальну спеку зростає рівень споживання електроенергії.

Відключення світла торкнуться таких міст у Криму: Ялта, Алушта, Феодосія, Судак, Керч, а також селища і села Бахчисарайського та Сімферопольського районів: Левітанівка, Гришине, Калініне, Фрунзе, Новоселівське, Мирний, Поповка, Штормове, Кутове, Піщане, Берегове, Білокам'яне, Тургенівка, Дачне, Холмівка, Танкове, Перевальне, Червонолісся, Мармурове, Зарічне, Добре, Піонерське, Андрусове, Войкове, Яскраве Поле, Синицине, Краснівка, Василькове, Желябівка, Веселе.

Нагадаємо, росіяи традиційно поскаржились, що в ніч проти 16 липня у Курській області через атаку безпілотників сталася пожежа на заводі.

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