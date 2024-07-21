Уже даже не по графикам. Подача воды в оккупированный Донецк остановилась

"Из-за отключения света в России насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод "Дон - Донбасс" остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась", - говорится в сообщении.

Ситуация с водой в Донецке

У жителей Донецка фиксируются постоянные перебои с водой, поскольку водопровод "Северский Донец - Донбасс" не функционирует из-за боевых действий.

Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили. До недавнего времени вода в Донецке подавалась по графикам.