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Уже даже не по графикам. Подача воды в оккупированный Донецк остановилась

Фото: подача воды в оккупированный Донецк остановилась из-за проблем со светом в РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за отключения света остановилась подача воды в Донецк. Речь идет о водопроводе "Дон - Донбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Из-за отключения света в России насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод "Дон - Донбасс" остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась", - говорится в сообщении.

Ситуация с водой в Донецке

У жителей Донецка фиксируются постоянные перебои с водой, поскольку водопровод "Северский Донец - Донбасс" не функционирует из-за боевых действий.

Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили. До недавнего времени вода в Донецке подавалась по графикам.

Проблемы со светом в РФ

Недавно в работе Ростовской атомной электростанции произошел масштабный сбой. Из-за этого в РФ начали выключать свет в ряде населенных пунктов. Отключения коснулись и оккупированного Крыма.

Дошло до того, что жители российского Краснодара вышли на митинг. Они требовали возобновить подачу воды и света.

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