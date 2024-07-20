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У Краснодарі росіяни вийшли на протест через відключення світла і води

Краснодар, Субота 20 липня 2024 15:22
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У Краснодарі росіяни вийшли на протест через відключення світла і води Фото: у Краснодарі росіяни влаштували протест через відключення світла (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі російського Краснодару вийшли на мітинг. Вони вимагали відновити постачання води та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та "Радио Свобода".

Учасники мітингу перекрили одну з вулиць на півночі міста. Протестувальники вимагали відновити подачу світла та води.

У регіоні масові відключення світла, як стверджує місцева влада, через обмеження подачі електрики з інших регіонів та спеки.

Росіяни у Краснодарі скаржилися, що влітку у них вимикали світло спочатку один раз в тиждень, потім тричі, а тепер світла нібито немає по 12-15 годин на добу. На мітинг у Краснодарі прибув мер та пообіцяв забезпечити подачу технічної води.

Після появи на мітингу мера російські силовики почали розгін протестувальників та арешти.

Що цьому передувало

Масові відключення електроенергії у Росії відбуваються і в інших регіонах - на півдні, у Дагестані, на Північному Кавказі, також проблеми зі світлом фіксують в окупованому Криму.

Цьому передував масштабний збій в роботі Ростовської АЕС. Без світла опинилися близько мільйона споживачів.

Як південь РФ залишився без світла і що відбувається в Криму - у матеріалі РБК-Україна.

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