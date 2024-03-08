Вже наступного тижня. У країні ЄС різко скоротять виплати для українців

З початку війни Ірландія надала українським біженцям житло коштом держави та 220 євро на тиждень допомоги шукачам роботи.

Наступного тижня для новоприбулих біженців почнуть діяти скорочені ставки допомоги – 38,80 євро на тиждень, якщо вони проживатимуть у державному житлі.

Такі зміни уряд запровадив через великий потік людей та житлову кризу. Тепер Ірландію намагаються зробити менш привабливим напрямком для українців.

Відколи влада оголосила про скорочення виплат, потік людей різко знизився. Якщо торік прибували понад 700 біженців на тиждень, то у лютому 2024-го – 160 людей на тиждень.

"Ми не можемо вічно мати ситуацію, коли люди, які приїхали до Ірландії з України, отримують житло від держави, а також повне соціальне забезпечення", - заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар.

За його словами, українцям, які самостійно знаходять житло, не варто хвилюватися за скорочення виплат.