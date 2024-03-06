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У країні ЄС планують нове скорочення виплат українцям: деталі

Ірландія, Дублін, Середа 06 березня 2024 12:29
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У країні ЄС планують нове скорочення виплат українцям: деталі Фото: Центр допомоги українським біженцям в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії розглядають нове скорочення виплат, яке стосуватиметься усіх українців, що живуть у державному житлі. Про це повідомила міністр соцзахисту Хізер Хамфріс.

Високі виплати для українців у Ірландії хочуть переглянути, бо ситуація з біженцями змінилася, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irish Independent.

Виплата високих ставок соціального забезпечення для 54 773 українських біженців, які вже перебувають у державному житлі в Ірландії не може бути постійною, заявила міністр соцзахисту країни Хізер Хамфріс.

За її словами, ситуація за два роки змінилася і до Ірландії їдуть багато біженців через вищу соціальну підтримку порівняно з іншими країнами.

Уряду Ірландії схвалив скорочення виплат новоприбулим українським біженцям з 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Це рішення незабаром має бути підписане президентом країни. Новим біженцям обмежать проживання у державному житлі до 90 днів. Але нові закони не вплинуть на десятки тисяч біженців, які вже мають право на безстрокове проживання та високі виплати.

"Те, що ми робимо зараз, не є постійним у довгостроковій перспективі. Це нежиттєздатно, тому що ви отримуєте повну виплату соціального захисту і проживання", – зазначила міністр.

Чиновниця додала, що коли українські біженці прибували в чому були та з речами в поліетиленовому пакеті, пропонувати щедру підтримку було правильно.

"Я знаю, що в Україні триває війна, але ситуація дещо інша, ніж в якій біженці були два роки тому. Нам потрібно переглянути це рішення. Вони їхали в Європу, а потім ми були другим пунктом призначення. Ми не хочемо, щоб ця країна була привабливішою за будь-яку іншу європейську країну", – наголосила Хізер Хамфріс.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії будують новий центр для розміщення тисячі українців. Локація зможе прийняти до 1000 новоприбулих українців.

Також ми розповідали, що в Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців. Місцева влада має забезпечити додаткові 150 об'єктів нерухомості.

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