В Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців: деталі

Ірландія планує виділити на розміщення українців додаткові 150 об'єктів нерухомості. Так уряд сподівається подолати кризу з житлом у зв'язку з великою кількістю біженців.

Житло людям з тимчасовим захистом має надати місцева влада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на gript.ie .

В Ірландії тимчасовим захистом користуються понад 100 тисяч українців. Влада припускає, що потік біженців залишатиметься високим. У зв'язку із цим планується виділити для розміщення українців додаткові 150 об’єктів нерухомості, у тому числі колишній монастир у Банагері у графстві Оффалі.

Ініціатива, викладена в документі, надісланому до ради графства Оффалі, пояснює плани місцевого уряду Ірландії знизити обмеження у забезпеченні житла для українських біженців.

Йдеться про створення нової програми реконструкції, яка підтримується змінами в правилах планування та забудови. Реалізація програми передбачає координацію між Департаментом у справах інтеграції, місцевими органами влади та національними координаційними органами.

"У національному масштабі ця програма передбачає надання житла в 53 об’єктах у 2023 році, а понад 150 додаткових об’єктів вже планується здати 2024 року", – йдеться у документі.

У інформаційній записці сказано, що помешкання будуть призначені для сімей, людей похилого віку та самотніх людей з України та матимуть форму окремого житла з власними дверима та зі спільними зонами відпочинку та санвузлами.