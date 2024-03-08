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Уже на следующей неделе. В стране ЕС резко сократят выплаты для украинцев

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Ирландия резко сокращает выплаты для украинских беженцев, которые будут проживать в государственном жилье. Меньшую помощь новоприбывшие будут получать уже со следующей недели.

Об этом сказала министр социальной защиты Хизер Хамфрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на extra.ie.

С начала войны Ирландия предоставила украинским беженцам жилье за счет государства и 220 евро в неделю как помощь соискателям работы.

На следующей неделе для новоприбывших беженцев начнут действовать сокращенные ставки пособия – 38,80 евро в неделю, если они будут проживать в государственном жилье.

Такие изменения правительство ввело из-за большого потока людей и жилищного кризиса. Теперь Ирландию пытаются сделать менее привлекательным направлением для украинцев.

С тех пор как власти объявили о сокращении выплат, поток людей резко снизился. Если в прошлом году прибывало более 700 беженцев в неделю, то в феврале 2024-го – 160 человек в неделю.

"Мы не можем вечно иметь ситуацию, когда люди, приехавшие в Ирландию из Украины, получают жилье от государства, а также полное социальное обеспечение", – заявил премьер-министр Лео Варадкар.

По его словам, украинцам, самостоятельно находящим жилье, не стоит волноваться за сокращение выплат.

Напомним, мы писали, что в Ирландии рассматривают новое сокращение выплат, которое будет касаться всех живущих в государственном жилье украинцев. Высокие выплаты для украинцев хотят пересмотреть, потому что ситуация с беженцами изменилась.

Также мы говорили, что в Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев. Местные власти должны обеспечить дополнительные 150 объектов недвижимости.

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