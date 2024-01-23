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Вже майже 40 поранених. Як виглядає розбита ударом багатоповерхівка в Харкові (фото)

Фото: через ракетний удар по Харкову 23 січня поранено 38 людей (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Наталія Гурковська

Через масований ракетний удар по Харкову 23 січня поранення вже отримали 38 людей, ще двоє загинули. В мерії пказали, як виглядає розбита ударом багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок ранкового удару по Харкову маємо вже 38 поранених та двох загиблих", - зазначив він.

 Як виглядає розбита ударом багатоповерхівка в Харкові (t.me/ihor_terekhov)

Обстріл Харкова

Вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били районом житлової та цивільної забудови. Пізніше вже вранці у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.

Зазначимо, що окрім Харкова окупанти вдарили по Києву, Павлограду Дніпропетровської області та Шостці Сумської області. На даний момент через ранкову атаку по Україні 5 людей загинули, щонайменше 40 поранені. Докладніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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