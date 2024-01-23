Уже около 40 раненых. Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (фото)

"В результате утреннего удара по Харькову уже 38 раненых и двух погибших", - отметил он.

Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (t.me/ihor_terekhov)

Обстрел Харькова

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки. Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.

Отметим, что кроме Харькова оккупанты ударили по Киеву, Павлограду Днепропетровской области и Шостке Сумской области. На данный момет из-за утренней атаки по Украине 5 человек погибли, минимум 40 ранены. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.