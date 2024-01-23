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Уже около 40 раненых. Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (фото)

Фото: из-за ракетного удара по Харькову 23 января ранены 38 людей (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированного ракетного удара по Харькову 23 января ранения уже получили 38 человек, еще двое погибли. В мэрии показали, как выглядит разбитая ударом многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате утреннего удара по Харькову уже 38 раненых и двух погибших", - отметил он.

 Как выглядит разбитая ударом многоэтажка в Харькове (t.me/ihor_terekhov)

Обстрел Харькова

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки. Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.

Отметим, что кроме Харькова оккупанты ударили по Киеву, Павлограду Днепропетровской области и Шостке Сумской области. На данный момет из-за утренней атаки по Украине 5 человек погибли, минимум 40 ранены. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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харков