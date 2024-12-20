Дешевше не буває. Де в Україні зараз найнижчі ціни на квартири

Найбільше нерухомість впала у ціні в тих регіонах, які найближче до лінії фронту або часто потерпають від російських атак. За останні пів року ціни на житло там знизились на 7-13%.

Де найдешевша нерухомість в Україні

У п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю входять: Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми та Миколаїв. Вартість 1 кв. м там на вторинному ринку там коливається від 470 до 610 доларів, а на первинному ринку - 620-670 доларів.

За останні пів року ціни найбільше знизились у Запоріжжі - на 13%, що зумовлено наближенням лінії фронту. При цьому за аналогічний період вартість нерухомості зросла у Миколаєві, втім він все одно увійшов у перелік міст із найдешевшим житлом.

Додамо, що зараз найдорожчі квартири у Львові, Києві та Ужгороді. Вартість за "квадрат" на вторинному ринку у цих містах коливається від 1250 до 1490 доларів.

Ціни за 1 кв. м на вторинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує житло у Херсоні

Найнижчі ціни на нерухомість залишаються у Херсоні. Зараз там "квадрат" на вторинному ринку коштує 470 доларів. Однокімнатну квартиру можна курити за 16 тисяч доларів, двокімнатну - 24 тисячі доларів, даних про трикімнатних немає.

З 24 лютого 2022 року будівництво новобудов у місті зупинилось через початок російського вторгнення і, оскільки місто досі часто потерпає від ворожих атак, то про відновлення цього ринку не йдеться.

Ринок оренди також переживає важкі часи, оскільки через небезпеку у місті попит на винаймання квартир дуже впав. Зараз однокімнатні квартири здають за 3 тисячі гривень на місяць, даних про дво- і трикімнатні квартири нема.

Графік зміни цін на вторинному ринку у Херсоні за пів року (скриншот сайту ЛУН)

За скільки продають житло у Запоріжжі

Ціни у Запоріжжі знизились на всі види квартир. Найбільше подешевшали однокімнатні - 13% у доларовому еквіваленті. Зараз "квадрат" на вторинному ринку коштує 500 доларів. Однокімнатні квартири продають 17 тисяч доларів, двокімнатні - 24 тисячі доларів, трикімнатні - 35 тисяч доларів.

"Ринок нерухомості у Запоріжжі "просів" на 50% і продовжує "просідати", у порівнянні із довоєнним періодом. Ще цього літа ми трохи працювали, а як стали частіше КАБи прилітати в місто, то почався застій. Пропозицій щодо продажу й оренди дуже багато, а от клієнтів на них нема", – розповів раніше у коментарі РБК-Україна запорізький експерт із нерухомості Сергій Михайлов.

За його прогнозами, ціни на нерухомість у місті надалі падатимуть.

Додамо, що у Запоріжжі за останні 6 місяців знизилась вартість і на первинному ринку. "Квадрат" у новобудовах продають за 640 доларів. Це на 12% нижче, ніж було раніше. Також впали попит і ціни на оренду, однокімнатні квартири здають за 5 тисяч гривень, двокімнатні - 7 тисяч гривень, трикімнатні - 8,5 тисяч гривень.

Вартість квартир у Запоріжжі (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на квартири у Харкові

Ціни на вторинці у місті за останні пів року знизились на 7% до 610 доларів за 1 кв. м. Однокімнатну квартиру зараз можна купити за 20 тисяч доларів, двокімнатну - за 32 тисячі, трикімнатну - за 42 тисячі.

"З початку війни ринок нерухомості у Харкові в середньому "просів" на 50%, а деякі сегменти навіть на 60%, але ми продовжуємо працювати та укладати угоди. Зараз суттєво знизилась кількість пропозицій продажу, оскільки усі, хто хотів продати житло - уже зробили це. Також стало менше вмотивованих потенційних покупців", - розповіла у коментарі РБК-Україна експерт із нерухомості у Харкові Олена Манжос.

За її словами, житло у новобудовах люди не поспішають продавати, бо його простіше притримати, ніж "віддавати за копійки". Зазначимо, що за останні пів року вартість житла на первинці впала на 3%, в середньому "квадрат" продають за 670 доларів.

Також знизилась вартість оренди дво- і трикімнатних квартир на 8-11%, зараз їх здають за 6 тисяч та 8 тисяч гривень, відповідно. Однокімнатні квартири у ціні не змінились, їх орендують за 4 тисячі на місяць.

Графік зміни вартості житла у новобудовах у Харкові за останні пів року (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у Сумах

У Сумах житло на вторинному ринку подешевшало на 8%, зараз "квадрат" нерухомості продають за 580 доларів. Однокімнатні квартири коштують 20 тисяч доларів, двокімнатні - 30 тисяч, трикімнатні - 36 тисяч.

"З початком Курської операції ситуація на ринку нерухомості у Сумах різко змінилася. До цього ціни у нас майже повернулись на довоєнний рівень й попит був достатньо високим. А зараз попит на 80% менший, ціни також спустились на 20-40%, залежно від об'єктів", – розповів у коментарі РБК-Україна експерт із нерухомості Максим Мартинюк.

Вартість новобудов також знизилась на 2%. В середньому 1 кв. м коштує 620 доларів, при цьому темпи зведення житла цьогоріч майже дорівнюють рівню 2022-го року. Ціни на оренду не змінились, однокімнатні квартири здають за 7 тисяч гривень, даних про дво- і трикімнатні квартири нема.

Графік зміни цін на вторинному ринку Сум за останні пів року (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує нерухомість у Миколаєві

Ціни у Миколаєві на вторинному ринку підскочили на 3% до 610 доларів за 1 кв. м. Однокімнатні квартири коштують 21 тисячу доларів, двокімнатні - 30 тисяч, трикімнатні - 41 тисячу.

За аналогічний період на 6% впали у ціні новобудови, зараз "квадрат" нерухомості продають за 660 доларів. При цьому темпи зведення житла цьогоріч дорівнюють торішнім. Зараз у продажу 21 черга в ЖК.

Вартість оренди у місті не змінилась, однокімнатні квартири здають за 5 тисяч гривень, двокімнатні - за 7 тисяч, трикімнатні - за 9 тисяч.

Графік зміни цін на оренду квартир у Миколаєві протягом останніх пів року (скриншот сайту ЛУН)

За словами Манжос, деякі українці готові вкладати зараз у нерухомість навіть у містах, які часто потрапляють під російські атаки, оскільки розуміють, що війна рано чи пізно закінчиться, а от купити квартири за тими цінами, що зараз, навряд чи буде можливість.