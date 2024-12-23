Уже не Львов. Где больше всего подорожало жилье в 2024 году и какие сейчас цены на квартиры

В течение 2024-го снижение стоимости жилья наблюдалось только в восточных регионах, в остальных - цены росли. В некоторых городах зафиксировали рекордные показатели - подорожание за год на 23% на вторичном рынке и 33% - на первичном, а аренда "взлетела" на 37%.

РБК-Украина со ссылкой на ЛУН рассказывает, какая ситуация на рынке недвижимости в Украине и какие изменения произошли в 2024-м году.

Что за год изменилось на вторичном рынке и где выросли цены

В 2024-м держался прошлогодний тренд: в восточных и некоторых центральных регионах средние цены шли вниз, а в западных - вверх. Разница в стоимости жилья в разных регионах иногда доходит до рекордных показателей. Например, в Запорожье квартира почти в четыре раза дешевле за аналогичное жилье во Львове.

В Киеве цены на однокомнатные квартиры снизились на 2% в долларовом эквиваленте, а в восточных регионах: Сумах, Харькове, Днепре и Запорожье - на 17%, 19%, 17% и 21%, соответственно. При этом аналогичное жилье на западе Украины дорожало. Во Львове за год однокомнатные квартиры подорожали на 13%, в Ивано-Франковске - на 18%, а в Ровном - на 23% в валюте, что стало рекордом на вторичном рынке.

Несмотря на это, самой дорогой остается недвижимость во Львове, Ужгороде и Киеве. Однокомнатные квартиры там стоят в среднем 65 тысяч долларов, 60 тысяч и 54 тысячи, соответственно. Самое дешевое жилье в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, там однокомнатные квартиры стоят 16 тысяч долларов, 17 тысяч и по 20 тысяч, соответственно.

Тенденцией 2024-го года стал рост цен на двух- и трехкомнатные квартиры. Эксперты это объясняют тем, что много переселенцев решили интегрироваться в новые громады и приобрели жилье.

Какие цены на жилье на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Какая ситуация на рынке новостроек

Цены на первичном рынке в этом году росли, на это повлияло несколько факторов.

"Подорожание стройматериалов, дефицит кадров и рост заработной платы в отрасли, ослабление национальной валюты - эти факторы в 2024 году продолжали подталкивать цены на украинской первичке вверх. Рекордсменом роста средней стоимости "квадрата" стал Кропивницкий, в котором 1 кв. м за год прибавил 33% в гривне. У Ровно новостройки подорожали на 24%, в Ивано-Франковске, Черновцах и Виннице - на 21%.

Самым дорогим в Украине по средней стоимости "квадрата" в новостройке остается Львов, там стоимость этой недвижимости выросла на 14% за год.

Из-за повышенного спроса на новостройки во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске за год на 6-8% увеличилось количество ЖК в продаже, Киеве - на 1%, в Днепре - на 2%, а вот в Харькове их количество уменьшилось 9%, в Николаеве - на 6%, Одессе - на 7%.

В 2024 году почти во всех областных центрах увеличились объемы ввода нового жилья в эксплуатацию. Лучший показатель в Житомире и Чернигове - на 329% и 316%, соответственно. В столице количество сданных новых квартир увеличилось на 13%, но вместе с тем, именно Киев является лидером по строительству нового жилья. Здесь за год ввели в эксплуатацию 10,7 тысячи новых квартир. На втором месте - Киевская область, там сдали 8,6 тысячи новых квартир, на третьем месте Львов с 5,4 тысячью введенных квартир.

Цены за 1 кв. м в новостройках в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Также эксперты ЛУН вычислили доступность жилья для покупки. Результаты их исследования показали, что в среднем на однокомнатную квартиру во Львове надо откладывать зарплату за 9,8 года, в Ужгороде - 8,5 года, в Луцке - 8,4 года, Киеве - 8,3 года. Меньше всего придется откладывать на аналогичную квартиру в Херсоне - 2,8 года.

Выходом для многих украинцев в вопросе приобретения жилья является ипотечная программа "єОселя". Минимальная сумма взноса зависит от города. В столице на готовую квартиру от застройщика взнос составляет 750 тысяч гривен при стоимости целой квартиры 3,7 млн гривен. На первый взнос по квартире, которая почти построена - 505 тысяч гривен при ее полной стоимости 2,5 млн гривен.

Наименьшие суммы для первого взноса - в Кропивницком, Запорожье и Сумах, они составляют 148 тысяч гривен, 189 тысяч и 191 тысяча, соответственно.

Сумма первого взноса по ипотечной программе "єОселя" в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Что с рынком аренды

Спрос на аренду квартир в этом году продолжал расти и даже превысил рекордные показатели 2023 года.

"Рынок аренды чувствует себя наиболее уверенно: спрос высокий, арендные ставки растут, срок экспозиции свободных квартир снижается", - заявляют эксперты ЛУН.

Самая дорогая аренда в Ужгороде, Львове и Киеве, где однокомнатные квартиры сдают за 18,5 тысячи гривен за месяц, 17 тысяч грн и 16,5 тысячи, соответственно. Однако лидером по стоимости аренды двух- и трехкомнатных квартир является Киев со средней ценой 22,9 тыс. грн и 37,5 тыс. грн в месяц, соответственно. В столице снимать квартиру стало на 32% дороже.

Цены на аренду больше всего "взлетели" в Ивано-Франковске - на 37%, что является рекордным показателем. Сейчас там однокомнатная квартира стоит 13 700 гривен.

Самая дешевая аренда в Херсоне, Харькове и Запорожье, там однокомнатную квартиру сдают за 3 тысячи гривен в месяц, 4 тысячи и 5 тысяч, соответственно.

Больше всего тратят на аренду жилья жители ужгорода, в среднем у них уходит на это 84% зарплаты, в Киеве - 65%, в Одессе - 40%, в Харькове - 20%, Херсоне - 15%.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Каким был спрос на недвижимость в 2024 году

Эксперты ЛУН утверждают, что рынок недвижимости почти адаптировался к вызовам военного положения, но на него еще давят другие факторы: инфляционный, фискальный и фактор спроса.

На заинтересованность украинцев в покупке жилья влияет ситуация на фронте и состояние энергетической отрасли. Во время массовых выключениях света весной и летом 2024 года интерес к покупке недвижимости снижался, но после восстановления стабильного энергоснабжения довольно быстро вернулся на прежний уровень.

Также на рынок недвижимости в этом году повлияло изменение условий программы льготной ипотеки "єОселя", снижение платежеспособности населения и перспектива повышения налогообложения сделок по купле-продаже недвижимости.

Отметим, что с начала действия "єОселі" (конец 2022 года) выдали почти 14,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 23,3 млрд грн. Для многих украинцев это едва ли не единственный вариант для покупки жилья.

С конца 2024-го эта программа переориентируется с рынка вторичной недвижимости на рынок первички, ведь с помощью "єОселі" большинство заемщиков смогут приобрести жилье в "возрасте" до 3 лет. В то же время это изменит спрос на вторичку.

Интерес украинцев к покупке квартир (скриншот сайта ЛУН)