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Вже із українським прапором. У ЗСУ показали ще один захоплений російський БТР

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 16:01
Вже із українським прапором. У ЗСУ показали ще один захоплений російський БТР Фото: ЗСУ захопили російський БТР-82А (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові захопили російський бронетранспортер БТР-82А. Він уже перефарбований в український піксель і стоїть на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Трофейний БТР-82А з модулем БППУ, оснащений 30-мм гарматою 2А72 вже в українському пікселі та під українським прапором їде знищувати окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ці БТРи з'явилися у російській армії відносно нещодавно. Їх прийняли на озброєння у 2013 році.

Машина оснащена двигуном потужністю 300 к. с., а також скорострільною 30-мм гарматою 2А72, спареної з 7,62-мм кулеметом ПКТМ. Крім того, техніка обладнана протиосколковим захистом у вигляді спеціальних накладок на внутрішній поверхні корпусу.

Нагадаємо, раніше українські військові затрофеїли російський танк Т-90С. Він призначений насамперед для експорту. Це перший документований випадок захоплення цього танка весь час повномасштабної війни.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення українські сили знищили 6276 броньованих машин росіян.

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