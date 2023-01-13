ЗСУ затрофеїли російський танк Т-90С, призначений для експорту
Українські військові затрофеїли російський танк Т-90С. Він призначений передусім для експорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідників проекту Ukraine Weapons Tracker у Twitter.
За даними аналітиків, бійці ЗСУ захопили "трофей" у Херсонській області. Це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час широкомасштабної війни.
#Ukraine: The first documented capture of the rare Russian T-90S tank by the Ukrainian army - filmed somewhere in #Kherson Oblast.— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 12, 2023
These tanks, originally intended for export, were instead transferred to the Russian army after the serious armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh
За даними Мілітарного, цей російський танк призначений для експорту в Алжир, Туркменістан і В’єтнам. У порівняні зі стандартним Т-90 експортний танк має декілька відмінностей. Зокрема, Т-90С не має інфрачервоних прожекторів "Штора" в лобовій частині башти. Замість них встановлені контейнери динамічного захисту.
Також експортний варіант легший в управлінні, бо має автоматичний режим перемикання передач, приводу повороту від штурвала.
Про те, що Росія почала використовувати експортні Т-90С стало відомо ще у жовтні 2022 року. Дослідники вважають, що надходження озброєння, яке призначене для експорту, на фронт означає, що РФ зазнає серйозних втрат у техніці.
Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові знищили вже понад 3 тисяч російських танків з початку повномасштабного вторгнення.
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