ЗСУ затрофеїли російський танк Т-90С, призначений для експорту

За даними аналітиків, бійці ЗСУ захопили "трофей" у Херсонській області. Це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час широкомасштабної війни.

#Ukraine: The first documented capture of the rare Russian T-90S tank by the Ukrainian army - filmed somewhere in #Kherson Oblast.



These tanks, originally intended for export, were instead transferred to the Russian army after the serious armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh