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ЗСУ затрофеїли російський танк Т-90С, призначений для експорту

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Херсонська область, П'ятниця 13 січня 2023 10:20
ЗСУ затрофеїли російський танк Т-90С, призначений для експорту Ілюстративне фото: захисники захопили російський експортний танк Т-90С (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові затрофеїли російський танк Т-90С. Він призначений передусім для експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідників проекту Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

За даними аналітиків, бійці ЗСУ захопили "трофей" у Херсонській області. Це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час широкомасштабної війни.

За даними Мілітарного, цей російський танк призначений для експорту в Алжир, Туркменістан і В’єтнам. У порівняні зі стандартним Т-90 експортний танк має декілька відмінностей. Зокрема, Т-90С не має інфрачервоних прожекторів "Штора" в лобовій частині башти. Замість них встановлені контейнери динамічного захисту.

Також експортний варіант легший в управлінні, бо має автоматичний режим перемикання передач, приводу повороту від штурвала.

Про те, що Росія почала використовувати експортні Т-90С стало відомо ще у жовтні 2022 року. Дослідники вважають, що надходження озброєння, яке призначене для експорту, на фронт означає, що РФ зазнає серйозних втрат у техніці.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові знищили вже понад 3 тисяч російських танків з початку повномасштабного вторгнення.

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