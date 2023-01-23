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Уже с украинским флагом. В ВСУ показали еще один захваченный российский БТР

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Понедельник 23 января 2023 16:01
Уже с украинским флагом. В ВСУ показали еще один захваченный российский БТР Фото: ВСУ захватили российский БТР-82А (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные захватили российский бронетранспортер БТР-82А. Он уже перекрашен в украинский пиксель и стоит на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Трофейный БТР-82А с модулем БППУ, оснащенный 30-мм пушкой 2А72 уже в украинском пикселе и под украинским флагом едет уничтожать оккупантов", - говорится в сообщении.

Отметим, что эти БТРы появились в российской армии относительно недавно. Их приняли на вооружение в 2013 году.

Машина оснащена двигателем мощностью 300 л. с., а также скорострельной 30-мм пушкой 2А72, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Кроме того, техника оборудована противоосколочной защитой в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса.

Напомним, ранее украинские военные затрофеили российский танк Т-90С. Он предназначен прежде всего для экспорта. Это первый документированный случай захвата этого танка за все время полномасштабной войны.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили 6276 бронированных машин россиян.

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