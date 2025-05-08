Вже не екстремістська: німецькій партії AfD змінили статус
Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини (BfV) призупинило класифікацію партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) як підтвердженої екстремістської організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Усього за шість днів після того, як BfV оголосило, що має "доконані докази" про наміри AfD підірвати демократичний лад Німеччини, воно повідомило адміністративний суд у Кельні про призупинення цього рішення.
Статус ультраправої AfD як екстремістської організації призупинений тимчасово, на час судового розгляду.
Тепер BfV стежитиме за партією лише як за "підозрілою справою". Це нижча категорія, яка все ще дозволяє нагляд, але під суворішим судовим контролем.
Раптове скасування попереднього рішення сталася після того, як AfD подала терміновий позов до суду. У судових документах BfV не надало жодних пояснень раптового перегляду свого рішення. На запит Politico пресслужба відомства відмовилася коментувати ситуацію.
Цей крок, ймовірно, загострить політичні дискусії про доцільність офіційної заборони AfD, яка нині лідирує в загальнонаціональних опитуваннях.
У самій партії вважають класифікацію спробою дискредитації.
"Ми продовжимо боротися з цим у суді", - заявили лідери AfD Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла.
Визнання екстремістською організацією
AfD - праворадикальна партія, створена у 2013 році як критик ЄС та міграційної політики. Згодом вона стала відомою через жорстку антиіммігрантську позицію, євроскептицизм і націоналістичні заяви. У 2025 році AfD здобула понад 20% голосів на виборах і стала другою силою в Бундестазі.
У п'ятницю, 2 травня, партію AfD визнали екстремістською організацією через ворожу риторику, зневагу до пам’яті про Голокост і використання нацистських гасел. Це дозволяє державі вести за партією спостереження, а також може відкрити шлях до її заборони.
Наступного дня держсекретар США Марко Рубіо розкритикував офіційний Берлін за рішення визнати екстремістською партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Він звинуватив його у стеженні за опозицією, назвавши це "замаскованою тиранією, а не демократією".
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