Вже не екстремістська: німецькій партії AfD змінили статус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Усього за шість днів після того, як BfV оголосило, що має "доконані докази" про наміри AfD підірвати демократичний лад Німеччини, воно повідомило адміністративний суд у Кельні про призупинення цього рішення.

Статус ультраправої AfD як екстремістської організації призупинений тимчасово, на час судового розгляду.

Тепер BfV стежитиме за партією лише як за "підозрілою справою". Це нижча категорія, яка все ще дозволяє нагляд, але під суворішим судовим контролем.

Раптове скасування попереднього рішення сталася після того, як AfD подала терміновий позов до суду. У судових документах BfV не надало жодних пояснень раптового перегляду свого рішення. На запит Politico прес­служба відомства відмовилася коментувати ситуацію.

Цей крок, ймовірно, загострить політичні дискусії про доцільність офіційної заборони AfD, яка нині лідирує в загальнонаціональних опитуваннях.

У самій партії вважають класифікацію спробою дискредитації.

"Ми продовжимо боротися з цим у суді", - заявили лідери AfD Аліса Вайдель та Тіно Хрупалла.