Уже не экстремистская: немецкой партии AfD изменили статус

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) приостановило классификацию партии "Альтернатива для Германии" (AfD) как подтвержденной экстремистской организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Всего через шесть дней после того, как BfV объявило, что имеет "убедительные доказательства" о намерениях AfD подорвать демократический строй Германии, оно уведомило административный суд в Кельне о приостановлении этого решения.

Статус ультраправой AfD как экстремистской организации приостановлен временно, на время судебного разбирательства.

Теперь BfV будет следить за партией только как за "подозрительным делом". Это низшая категория, которая все еще позволяет надзор, но под более строгим судебным контролем.

Внезапная отмена предыдущего решения произошла после того, как AfD подала срочный иск в суд. В судебных документах BfV не предоставило никаких объяснений внезапного пересмотра своего решения. На запрос Politico пресс-служба ведомства отказалась комментировать ситуацию.

Этот шаг, вероятно, обострит политические дискуссии о целесообразности официального запрета AfD, которая сейчас лидирует в общенациональных опросах.

В самой партии считают классификацию попыткой дискредитации.

"Мы продолжим бороться с этим в суде", - заявили лидеры AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.