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"Це демократія": Рубіо та МЗС Німеччини посварилися через партію AfD

Берлін, Субота 03 травня 2025 15:21
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"Це демократія": Рубіо та МЗС Німеччини посварилися через партію AfD Фото: Німеччина визнала екстремістською партію AfD (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував офіційний Берлін за рішення визнати екстремістською партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Німецьке Міністерство закордонних справ йому публічно відповіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації Рубіо та МЗС Німеччини у соцмережі X.

Так, американський держсекретар звинуватив офіційний Берлін у стеженні за опозицією, назвавши це "замаскованою тиранією, а не демократією".

"По-справжньому екстремістською є не популярна AfD, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна імміграційна політика істеблішменту з відкритими кордонами, проти якої виступає AfD. Німеччина повинна змінити курс", - написав Рубіо в соцмережі X.

Німецьке МЗС відповіло на це повідомлення держсекретаря США коментарем, в якому наголосило, що рішення щодо AfD - результат ретельного та незалежного розслідування.

"Це і є демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, спрямованого на захист нашої Конституції та верховенства права. Остаточне слово буде за незалежними судами. Ми навчилися з нашої історії, що правий екстремізм має бути зупинений", - заявило МЗС Німеччини.

Німеччина визнала AfD екстремістською

AfD - праворадикальна партія, створена у 2013 році як критик ЄС та міграційної політики. Згодом вона стала відомою через жорстку антиіммігрантську позицію, євроскептицизм і націоналістичні заяви. У 2025 році AfD здобула понад 20% голосів на виборах і стала другою силою в Бундестазі.

У п'ятницю, 2 травня, партію AfD визнали екстремістською організацією через ворожу риторику, зневагу до пам’яті про Голокост і використання нацистських гасел. Це дозволяє державі вести за партією спостереження, а також може відкрити шлях до її заборони. У партії це назвали політичним переслідуванням.\

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Сполучені Штати Америки Марко Рубіо
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