"Це демократія": Рубіо та МЗС Німеччини посварилися через партію AfD
Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував офіційний Берлін за рішення визнати екстремістською партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Німецьке Міністерство закордонних справ йому публічно відповіло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації Рубіо та МЗС Німеччини у соцмережі X.
Так, американський держсекретар звинуватив офіційний Берлін у стеженні за опозицією, назвавши це "замаскованою тиранією, а не демократією".
"По-справжньому екстремістською є не популярна AfD, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна імміграційна політика істеблішменту з відкритими кордонами, проти якої виступає AfD. Німеччина повинна змінити курс", - написав Рубіо в соцмережі X.
Німецьке МЗС відповіло на це повідомлення держсекретаря США коментарем, в якому наголосило, що рішення щодо AfD - результат ретельного та незалежного розслідування.
"Це і є демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, спрямованого на захист нашої Конституції та верховенства права. Остаточне слово буде за незалежними судами. Ми навчилися з нашої історії, що правий екстремізм має бути зупинений", - заявило МЗС Німеччини.
Німеччина визнала AfD екстремістською
AfD - праворадикальна партія, створена у 2013 році як критик ЄС та міграційної політики. Згодом вона стала відомою через жорстку антиіммігрантську позицію, євроскептицизм і націоналістичні заяви. У 2025 році AfD здобула понад 20% голосів на виборах і стала другою силою в Бундестазі.
У п'ятницю, 2 травня, партію AfD визнали екстремістською організацією через ворожу риторику, зневагу до пам’яті про Голокост і використання нацистських гасел. Це дозволяє державі вести за партією спостереження, а також може відкрити шлях до її заборони. У партії це назвали політичним переслідуванням.\
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