"Це демократія": Рубіо та МЗС Німеччини посварилися через партію AfD

Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував офіційний Берлін за рішення визнати екстремістською партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Німецьке Міністерство закордонних справ йому публічно відповіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації Рубіо та МЗС Німеччини у соцмережі X .

Так, американський держсекретар звинуватив офіційний Берлін у стеженні за опозицією, назвавши це "замаскованою тиранією, а не демократією".

"По-справжньому екстремістською є не популярна AfD, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна імміграційна політика істеблішменту з відкритими кордонами, проти якої виступає AfD. Німеччина повинна змінити курс", - написав Рубіо в соцмережі X.

Німецьке МЗС відповіло на це повідомлення держсекретаря США коментарем, в якому наголосило, що рішення щодо AfD - результат ретельного та незалежного розслідування.

"Це і є демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, спрямованого на захист нашої Конституції та верховенства права. Остаточне слово буде за незалежними судами. Ми навчилися з нашої історії, що правий екстремізм має бути зупинений", - заявило МЗС Німеччини.