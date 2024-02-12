Вже є списки? Чи правда, що в ЄС вводять часткову депортацію українців

У соцмережах поширюють інформацію, що ЄС запроваджує часткову депортацію українців, причому нібито вже з'явилися навіть списки тих, кого депортують. Насправді, це фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Деякі Telegram-канали поширюють інформацію, нібито з 15 лютого 2024 року розпочнеться часткова депортація українців, які знаходяться у країнах Євросоюзу. При цьому вже навіть опубліковано списки тих, кого депортують.
У контакт-центрі українського МЗС і в посольстві України в Чехії на запит розслідувачів Gwara Media, чи відомо їм щось про подібні повідомлення і списки, відповіли негативно - чують про таке вперше.
Фактчекери перевірили посилання, яке виводило на списки, перейшли до закритого Telegram-каналу, але побачити реальні дані людей, які "підлягають депортації", їм так і не вдалося.
"Отже, поширена у мережі "новина про депортацію" – це типовий клікбейт, спрямований на збільшення аудиторії Telegram-каналу і поширення панічних настроїв", - зазначають в Центрі.
Раніше польський генерал, командувач Сухопутних військ у відставці, Вальдемар Скшипчак запропонував полегшити роботу адміністрації президента Володимира Зеленського з українськими новобранцями, які перебувають у Польщі.
"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди мають допомогти Києву депортувати їх", - заявив він.
При цьому в МЗС Польщі вважають, що це питання слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС.
Водночас Сейм Польщі проголосував за рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців.
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