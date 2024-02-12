RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже есть списки? Правда ли, что в ЕС вводят частичную депортацию украинцев

Фото: правда ли, что в ЕС вводят частичную депортацию украинцев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В соцсетях распространяют информацию, что ЕС вводит частичную депортацию украинцев, причем якобы, уже появились даже списки тех, кого депортируют. На самом деле это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Суть фейка

Некоторые Telegram-каналы распространяют информацию, что с 15 февраля 2024 года начнется частичная депортация украинцев, находящихся в странах Евросоюза. При этом даже опубликованы списки тех, кого депортируют.

Как есть на самом деле

В контакт-центре украинского МИД и в посольстве Украины в Чехии на запрос расследователей Gwara Media, известно ли им что-либо о подобных сообщениях и списках, ответили отрицательно - слышат об этом впервые.

Фактчекеры проверили ссылку, которая выводила на списки, перешли в закрытый Telegram-канау, но увидеть реальные данные людей, "подлежащих депортации", им так и не удалось.

"Итак, распространенная в сети "новость о депортации" - это типичный кликбейт, направленный на увеличение аудитории Telegram-канала и распространение панических настроений", - отмечают в Центре.

В тему

Ранее польский генерал, командующий Сухопутными войсками в отставке, Вальдемар Скшипчак предложил облегчить работу администрации президента Владимира Зеленского с находящимися в Польше украинскими новобранцами.

"Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву депортировать их", - заявил он.

При этом в МИД Польши считают, что этот вопрос следует урегулировать на уровне всех стран ЕС.

В то же время Сейм Польши проголосовал за решение о продлении временной защиты для украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБеженцы