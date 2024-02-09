Польща на півроку продовжила тимчасовий захист для українців
Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prawo.pl.
Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.
Це означає, що біженці з війни з України, перебування яких вважається легальним, мають, серед іншого:
- вільний доступ до ринку праці;
- право на користування сімейними благами;
- доступ до медичної допомоги;
- можливість ведення бізнесу.
Однак євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2025 року згідно з рішенням Ради ЄС.
Захист українців у Польщі
Нагадаємо, ми писали, що тимчасовий захист у Польщі можуть продовжити не на 6 місяців. До 30 червня залишаться чинними дозвільні документи на проживання в Польщі.
Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України.
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