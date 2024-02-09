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Польща на півроку продовжила тимчасовий захист для українців

П'ятниця 09 лютого 2024 19:32
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Польща на півроку продовжила тимчасовий захист для українців Ілюстративне фото: Польща напів року продовжила тимчасовий захист для українців (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prawo.pl.

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

Це означає, що біженці з війни з України, перебування яких вважається легальним, мають, серед іншого:

  • вільний доступ до ринку праці;
  • право на користування сімейними благами;
  • доступ до медичної допомоги;
  • можливість ведення бізнесу.

Однак євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2025 року згідно з рішенням Ради ЄС.

Захист українців у Польщі

Нагадаємо, ми писали, що тимчасовий захист у Польщі можуть продовжити не на 6 місяців. До 30 червня залишаться чинними дозвільні документи на проживання в Польщі.

Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України.

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