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Польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків. Що кажуть у МЗС країни

Польща, Вівторок 06 лютого 2024 15:21
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Польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків. Що кажуть у МЗС країни Фото: польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків (wikimapia org)
Автор: Наталія Гурковська

Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував депортувати українських чоловіків з Європи. В МЗС Польщі вважають, що це питання слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl.

"Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони", - йдеться в заяві МЗС Польщі на запит видання.

У відомстві додають, що розглядають питання, як можуть підтримати українську сторону.

"Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні", - додають посадовці.

За інформацією, отриманою виданням в МВС Польщі, "жодних робіт у цьому напрямку в МВС та адміністрації не ведеться".

Що сказав польський генерал?

Польський генерал, командувач Сухопутних військ у відставці, Вальдемар Скшипчак запропонував полегшити роботу адміністрації президента Володимира Зеленського з українськими новобранцями, які перебувають у Польщі.

"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди мають допомогти Києву депортувати їх", - заявив він.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Кабміні було затверджено нові правила військового обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Згідно з одним із пунктів постанови №1487, закордонні дипвідомства тепер мають інформувати українців за кордоном про початок нового призову та сприяти поверненню додому військовозобов'язаних та резервістів, якщо в Україні проводять мобілізацію або у воєнний час. Докладніше - у матеріалі.

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