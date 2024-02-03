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Вже досить суттєві. У ВМС озвучили втрати Чорноморського флоту Росії

Фото: Дмитро Плетенчук, речник ВМС України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Дмитро Левицький

На момент повномасштабного вторгнення в Україну російський Чорноморський флот налічував близько 80 бойових одиниць. Сили оборони вже завдали російському флоту суттєвих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами представника ВМС, серед тих близько 80 бойових одиниць в Чорноморському флоті 30-35 - це одиниці із "серйозним озброєнням". Тобто великі десантні кораблі, підводні човни, мінні загороджувачі тощо.

На сьогодні, як розповів Плетенчук, вже знищено 25 бойових одиниць Чорноморського флоту, а 15 - мають суттєві пошкодження та перебувають на ремонті.

"Тобто у відсотках це вже досить суттєво. Проте, вони мають сполучення з іншими акваторіями - з Каспійською флотилією, так само вони можуть внутрішніми водами навіть із Балтики перетягнути щось на кшталт тих самих ракетних катерів", - пояснив він, але додав, що це не матиме сенсу.

Проблеми Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, також Плетечнук заявляв, що станом на сьогодні робота Чорноморського флоту РФ, якщо не паралізована, то дуже ускладнена. Російські кораблі в Чорному морі опинилися відрізаними від своєї основної логістичної бази.

Крім того, днями українські військові потопили морськими дронами ракетний катер "Івановець". Його вважали "гордістю" Чорноморського флоту РФ, оскільки таких катерів було всього три. Вартість катера становить 60-70 млн доларів.

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