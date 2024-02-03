ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Плетенчук про Чорноморський флот РФ: його робота, якщо не паралізована, то дуже ускладнена

Україна, Субота 03 лютого 2024 16:37
UA EN RU
Плетенчук про Чорноморський флот РФ: його робота, якщо не паралізована, то дуже ускладнена Фото: Дмитро Плетенчук, речник ВМС України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні робота Чорноморського флоту РФ, якщо не паралізована, то дуже ускладнена. Вони опинилися відрізаними від своєї основної логістичної бази - Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, російський Чорноморський флот вже тривалий час перебуває у стані, коли не може застосовувати проти України нічого, крім кораблів-ракетоносіїв. Але тепер і з ракетоносіями у них виникли проблеми.

"Їх відрізали від Севастополя, де їхня основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне - "Калібри" залишилися в Севастополі. Вони змушені швидко заходити в Севастополь, швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися. Можна констатувати, що робота Чорноморського флоту, якщо не паралізована повністю, то дуже ускладнена", - констатував він.

Речник ВМС додав, що у Новоросійську, куди після ударів по Криму втекли кораблі Чорноморського флоту РФ, проблема з завантаженням ракет досі не вирішена.

Нагадаємо, днями українські військові потопили морськими дронами ракетний катер "Івановець". Його вважали "гордістю" Чорноморського флоту РФ, оскільки таких катерів було всього три.

Катер знищили бійці Головного управління розвідки морськими дронами MAGURA V5. Вартість катера становить 60-70 млн доларів.

Сьогодні президент Володимир Зеленський нагородив бійців ГУР відзнаками за особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС ВМС України Черноморский флот
NEWS
Плетенчук про Чорноморський флот РФ: його робота, якщо не паралізована, то дуже ускладнена
Плетенчук про Чорноморський флот РФ: його робота, якщо не паралізована, то дуже ускладнена
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву