Плетенчук про Чорноморський флот РФ: його робота, якщо не паралізована, то дуже ускладнена

Станом на сьогодні робота Чорноморського флоту РФ, якщо не паралізована, то дуже ускладнена. Вони опинилися відрізаними від своєї основної логістичної бази - Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, російський Чорноморський флот вже тривалий час перебуває у стані, коли не може застосовувати проти України нічого, крім кораблів-ракетоносіїв. Але тепер і з ракетоносіями у них виникли проблеми.

"Їх відрізали від Севастополя, де їхня основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне - "Калібри" залишилися в Севастополі. Вони змушені швидко заходити в Севастополь, швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися. Можна констатувати, що робота Чорноморського флоту, якщо не паралізована повністю, то дуже ускладнена", - констатував він.

Речник ВМС додав, що у Новоросійську, куди після ударів по Криму втекли кораблі Чорноморського флоту РФ, проблема з завантаженням ракет досі не вирішена.

Нагадаємо, днями українські військові потопили морськими дронами ракетний катер "Івановець". Його вважали "гордістю" Чорноморського флоту РФ, оскільки таких катерів було всього три.

Катер знищили бійці Головного управління розвідки морськими дронами MAGURA V5. Вартість катера становить 60-70 млн доларів.

Сьогодні президент Володимир Зеленський нагородив бійців ГУР відзнаками за особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань.

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