RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже достаточно существенны. В ВМС озвучили потери Черноморского флота России

Фото: Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС Украины (facebook.com/Taclbery)
Автор: Дмитрий Левицкий

На момент полномасштабного вторжения в Украину российский Черноморский флот насчитывал около 80 боевых единиц. Силы обороны уже нанесли российскому флоту существенные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам представителя ВМС, среди тех около 80 боевых единиц в Черноморском флоте 30-35 - это единицы с "серьезным вооружением". То есть большие десантные корабли, подлодки, минные заградители и т.д.

На сегодняшний день, как рассказал Плетенчук, уже уничтожены 25 боевых единиц Черноморского флота, а 15 - имеют существенные повреждения и находятся на ремонте.

"То есть в процентах это уже довольно существенно. Тем не менее, у них есть соединение с другими акваториями - с Каспийской флотилией, так же они могут внутренними водами даже из Балтики перетащить что-то вроде тех же ракетных катеров", - пояснил он, но добавил, что это не будет иметь смысла.

Проблемы Черноморского флота РФ

Напомним, также Плетечнук заявлял, что по состоянию на сегодняшний день работа Черноморского флота РФ, если не парализована, то очень усложнена. Российские корабли в Черном море оказались отрезанными от своей основной логистической базы.

Кроме того, на днях украинские военные потопили морскими дронами ракетный катер "Ивановец". Его считали "гордостью" Черноморского флота РФ, поскольку таких катеров было всего три. Стоимость катера составляет 60-70 млн. долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВМСВМС УкраиныЧерноморский флотВойна России против Украины