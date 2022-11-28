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Вже бунт назріває. Солдат РФ розповів про небажання воювати через нестачу їжі, - ГУР

Фото: солдат РФ розповів про небажання воювати через нестачу їжі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів про небажання окупантів воювати і про погані умови побуту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Ми гнієм у землі. Раз спробували просушити речі і розвели багаття, то міномет одразу по нас запрацював. Тут уже бунт назріває. Коротше, сидимо тут напівголодні та холодні. Тут ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися. Всі лазівки шукають, щоб звалити звідси", - йдеться у повідомленні радіоперехоплення.

Раніше повідомлялося, що професійні військові РФ не витримують тиску ЗСУ та масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".

Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ та злагоджену роботу ЗСУ.

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