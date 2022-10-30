Окупанти розривають контракти та жаліються на командирів, що "косячать" (перехоплення)
Професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови окупанта.
"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…" - розповідає дружині контрактник ЗС РФ.
Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування "сильно косячить". Тож тепер цей доброволець "не готовий за них помирати".
Як повідомлялось, раніше з перехоплення ГУР стало відомо, що російські командири скаржаться на масові крадіжки серед окупантів. Солдати крадуть тепловізори та відправляють додому.
Нагадаємо, з перехоплення українських розвідників з'ясувалося, що російські окупанти не приховують, що масово мародерять в українських містах та селах. Після цього, не соромлячись, їх обстрілюють.
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