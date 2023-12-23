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Вже 87 тижнів. Білорусь продовжила навчання з Росією до кінця року

Фото: Білорусь знову продовжила навчання з російськими військовими (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

"Цього разу вихідні випадають на 23-25 грудня, але полігон "Доманове" працюватиме без перерв. Також 25 грудня працюватимуть полігони "Брестський" і "Гожський", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжено з 25 грудня і до:

 

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 30.12;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.12;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 29.12; 
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.12; 
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 29.12;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 29.12;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 31.12;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 87 тижнів", - додає пресслужба.

Фото: Білорусь продовжила навчання з Росією до кінця року (t.me/Hajun_BY)

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.

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