Вже 87 тижнів. Білорусь продовжила навчання з Росією до кінця року

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до кінця поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
"Цього разу вихідні випадають на 23-25 грудня, але полігон "Доманове" працюватиме без перерв. Також 25 грудня працюватимуть полігони "Брестський" і "Гожський", - пише пресслужба.
Навчання на полігонах продовжено з 25 грудня і до:
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 87 тижнів", - додає пресслужба.
Фото: Білорусь продовжила навчання з Росією до кінця року (t.me/Hajun_BY)
Роль Білорусі у війні Росії проти України
Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.
Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.