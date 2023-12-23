Уже 87 недель. Беларусь продолжила учения с Россией до конца года

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся, по меньшей мере, до конца текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
"На этот раз выходные выпадают на 23-25 декабря, но полигон "Доманово" будет работать без перерывов. Также 25 декабря будут работать полигоны "Брестский" и "Гожский", - пишет пресс-служба.
Учения на полигонах продлено с 25 декабря и до:
"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 87 недель", - добавляет пресс-служба.
Фото: Беларусь продолжила учения с Россией до конца года (t.me/Hajun_BY)
Роль Беларуси в войне России против Украины
Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.
В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.
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