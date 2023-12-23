Уже 87 недель. Беларусь продолжила учения с Россией до конца года

"На этот раз выходные выпадают на 23-25 декабря, но полигон "Доманово" будет работать без перерывов. Также 25 декабря будут работать полигоны "Брестский" и "Гожский", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продлено с 25 декабря и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.12;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.12;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 29.12;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.12;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 29.12;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 29.12;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 31.12;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.12;

"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 87 недель", - добавляет пресс-служба.

Фото: Беларусь продолжила учения с Россией до конца года (t.me/Hajun_BY)

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.