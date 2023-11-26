Вже 83 тижні. Білорусь знову продовжила навчання з російськими військовими

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 3 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
"Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 25 і 26 листопада", - пише пресслужба.
Навчання на полігонах продовжуються з 27 листопада й до:
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 83 тижні", - додає пресслужба.
Роль Білорусі у війні Росії проти України
Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.
Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.
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