Уже 83 недели. Беларусь снова продолжила учения с российскими военными

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 3 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
"Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, а остальные на выходных 25 и 26 ноября", - пишет пресс-служба.
Учения на полигонах продолжаются с 27 ноября и до:
"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 83 недели", - добавляет пресс-служба.
Роль Беларуси в войне России против Украины
Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.
В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.
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