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Вже 74 тижні. Білорусь продовжила навчання з Росією до кінця вересня

Фото: ілюстроване зображення (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

"Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено щонайменше до 1 жовтня. Вихідними для деяких полігонів стали 23 і 24 вересня, але "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерви", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжуються з 25 вересня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 30.09;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.09;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 30.09; 
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.09; 
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 29.09;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 01.10;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 01.10;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.09;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 74 тижні.", - додає пресслужба.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію нашої країни в тому ж числі й з Білорусі. Тоді окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території. 

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

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