Вже 74 тижні. Білорусь продовжила навчання з Росією до кінця вересня

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
"Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено щонайменше до 1 жовтня. Вихідними для деяких полігонів стали 23 і 24 вересня, але "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерви", - пише пресслужба.
Навчання на полігонах продовжуються з 25 вересня й до:
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 74 тижні.", - додає пресслужба.
Роль Білорусі у війні РФ проти України
На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію нашої країни в тому ж числі й з Білорусі. Тоді окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.
Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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