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Уже 74 недели. Беларусь продолжила учения с Россией до конца сентября

Фото: иллюстрированное изображение (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум до 1 октября. Выходными для некоторых полигонов стали 23 и 24 сентября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продолжаются с 25 сентября и до:

  • 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 30.09;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.09;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 30.09; 
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.09; 
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 29.09;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.10;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.10;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.09

"Обучение продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 74 недели", - добавляет пресс-служба.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию нашей страны в том же числе и из Беларуси. Тогда оккупанты захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории. 

Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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