Вже 71 тиждень. Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 11 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
"Вихідні 2 і 3 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - пише пресслужба.
Навчання на полігонах продовжуються з 4 вересня й до:
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 71 тиждень", - додає пресслужба.
Роль Білорусі у війні РФ проти України
На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.
Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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