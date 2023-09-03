Уже 71 неделя. Беларусь еще раз продолжила совместные с РФ военные учения

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 11 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
"Выходные 2 и 3 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.
Учения на полигонах продолжаются с 4 сентября и до:
"Обучение продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений уже 71 неделя", - добавляет пресс-служба.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.
Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
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