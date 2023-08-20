Вже 69 тижнів. Білорусь вкотре продовжила навчання з Росією

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 27 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі гаюн".
"Вихідні 19 і 20 серпня, але "Доманове", "Осиповицький" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - пише моніторингова група.
Зазначається, що навчання на полігонах продовжуються з 21 серпня й до:
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 69 тижнів", - додає моніторингова група.
Роль Білорусі у війні РФ проти України
На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Вже навесні наші воїни деокупували ці території.
Зокрема протягом усього періоду повномасштабної війни країна-терорист використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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