Уже 69 недель. Беларусь еще раз продолжила учения с Россией

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 27 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский гаюн" .
"Выходные 19 и 20 августа, но "Доманово", "Осиповицкий" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет мониторинговая группа.
Отмечается, что учения на полигонах продолжаются с 21 августа и до:
"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений уже 69 недель", - добавляет мониторинговая группа.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же оккупанты захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Уже весной наши воины деоккупировали эти территории.
В частности, в течение всего периода полномасштабной войны страна-террорист использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
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