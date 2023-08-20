Уже 69 недель. Беларусь еще раз продолжила учения с Россией

"Выходные 19 и 20 августа, но "Доманово", "Осиповицкий" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет мониторинговая группа.

Отмечается, что учения на полигонах продолжаются с 21 августа и до:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 26.08;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 25.08;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 25.08;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 27.08;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 25.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 27.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 27.08;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 26.08;

"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений уже 69 недель", - добавляет мониторинговая группа.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же оккупанты захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Уже весной наши воины деоккупировали эти территории.

В частности, в течение всего периода полномасштабной войны страна-террорист использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.