Вже 19 поранених і троє загиблих у Києві внаслідок атаки РФ

Кличко розповів, що внаслідок російської атаки на Київ вже троє загиблих.

"Щирі співчуття рідним та близьким тих, кого убила Росія…", - написав він.

У військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 19.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу у вівторок, 8 вересня, у Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа в офісному приміщенні. Медиків викликали до двох районів столиці.

Зауважимо, що через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, а також школу, поліклініку, супермаркет та автозаправну станцію. За фактом воєнного злочину Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічного удару російські окупанти цілеспрямовано намагалися завдати якомога більшої шкоди мирним жителям столиці.