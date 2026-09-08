Уже 19 раненых и трое погибших в Киеве в результате атаки РФ

Кличко рассказал, что в результате российской атаки на Киев уже трое погибших.

"Искренние соболезнования родным и близким тех, кого убила Россия…", - написал он.

В военной администрации сообщили, что количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 19.

Напомним, в результате вражеских обстрелов во вторник, 8 сентября, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в офисном помещении. Медиков вызвали в два района столицы.

Отметим, что из-за ночной атаки РФ в Киеве повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, а также школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция. По факту военного преступления Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночного удара российские оккупанты целенаправленно пытались нанести как можно больший ущерб мирным жителям столицы.