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Вже 19 поранених і троє загиблих у Києві внаслідок атаки РФ

13:25 08.09.2026 Вт
1 хв
Влада фіксує нове зростання кількості постраждалих і загиблих киян
aimg Валерій Ульяненко
Вже 19 поранених і троє загиблих у Києві внаслідок атаки РФ Фото: кількість загиблих і поранених внаслідок удару по Києву зросла (ДСНС)
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У Києві зросла кількість загиблих і поранених внаслідок комбінованої атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і допис Київської МВА.

Кличко розповів, що внаслідок російської атаки на Київ вже троє загиблих.

"Щирі співчуття рідним та близьким тих, кого убила Росія…", - написав він.

У військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 19.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу у вівторок, 8 вересня, у Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа в офісному приміщенні. Медиків викликали до двох районів столиці.

Зауважимо, що через нічну атаку РФ у Києві пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, а також школу, поліклініку, супермаркет та автозаправну станцію. За фактом воєнного злочину Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічного удару російські окупанти цілеспрямовано намагалися завдати якомога більшої шкоди мирним жителям столиці.

Пізніше міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що кількість постраждалих унаслідок комбінованої атаки РФ на Київ зросла до 16 осіб.

Про те, який вигляд має Київ внаслідок нічної масованої атаки окупантів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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