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Уже 19 раненых и трое погибших в Киеве в результате атаки РФ

13:25 08.09.2026 Вт
2 мин
Власти фиксируют новый рост числа пострадавших и погибших киевлян
aimg Валерий Ульяненко
Уже 19 раненых и трое погибших в Киеве в результате атаки РФ Фото: количество погибших и раненых в результате удара по Киеву возросло (ГСЧС)
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В Киеве возросло количество погибших и раненых в результате комбинированной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко и сообщение Киевской МВА.

Кличко рассказал, что в результате российской атаки на Киев уже трое погибших.

"Искренние соболезнования родным и близким тех, кого убила Россия…", - написал он.

В военной администрации сообщили, что количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 19.

Напомним, в результате вражеских обстрелов во вторник, 8 сентября, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в офисном помещении. Медиков вызвали в два района столицы.

Отметим, что из-за ночной атаки РФ в Киеве повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, а также школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция. По факту военного преступления Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночного удара российские оккупанты целенаправленно пытались нанести как можно больший ущерб мирным жителям столицы.

Позже министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что количество пострадавших в результате комбинированной атаки РФ на Киев возросло до 16 человек.

О том, как выглядит Киев вследствие ночной массированной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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