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Вже 19 країн світу визнали Голодомор геноцидом українців

Фото: Голодомор як акт геноциду проти українського народу визнано 19 державами (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У 19 країнах світу Голодомор 1932-1933 років офіційно визнано геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Сьогодні його вже визнали 19 держав у різних куточках світу. Ми висловлюємо їм щиру вдячність за таку підтримку і закликаємо країни, які цього ще не зробили, ухвалити відповідні документи на законодавчому рівні", - зазначено у заяві МЗС.

У відомстві повідомили, що продовжують закликати міжнародну спільноту посилювати тиск на Російську Федерацію, збільшувати обсяги військової та гуманітарної допомоги уряду України, сприяти належному розслідуванню та документації злочинів РФ в Україні, а також підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України задля притягнення Росії та її керівництва до відповідальності.

Дипломати запевнили, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу, а також зазначили, що цілеспрямоване знищення всієї національної, етнічної, расової чи релігійної групи є найтяжчим з можливих злочинів проти людяності.

"Непокаране зло небезпечне. Саме тому важливо встановити відповідальність за злочини минулого, щоб вони не повторювалися в майбутньому", - констатує українське зовнішньополітичне відомство.

Вчора, 8 грудня, РБК-Україна повідомило, що Європейський парламент планує обговорити та проголосувати резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу 15 грудня.

Нагадаємо, що Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Парламент Румунії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нещодавно РБК-Україна презентувала думку МЗС України щодо цілей російської агресії - загарбницька геноцидна війна Росії та Голодомор мають одну мету.

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Голодомор