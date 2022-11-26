Загарбницька геноцидна війна Росії та Голодомор мають одну мету, - МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

"Український народ з його традиціями національно-визвольних рухів розглядався Кремлем як загроза існуванню радянської системи. Режим Сталіна чинив голод, репресії та масові депортації, аби зламати дух українців, знищив голодною смертю не менше 3,9 млн осіб", - йдеться у заяві.

У МЗС вважають, що мета сучасної війни, Голодомору 1932-1933 років та штучного голоду в Україні у 1940-х роках не відрізняється. Росія хоче знищити українську націю та її державність. Тому ворог атакує інфраструктуру України, руйнує історичну та культурну спадщину, насильно вивозить дітей та намагається повністю знищити українську ідентичність.

У міністерства відкреслили, що Росія продовжує радянський терор, а влада використовує ті ж методи, як і сталінський режим. У минулому НКВС вилучало в українців останнє продовольство, а у 2022 році РФ грабує українські елеватори та вивозить зерно. Через "голодні ігри" Кремля низка країн та регіонів опинилася на межі голоду.

"Закликаємо міжнародних партнерів відновити історичну справедливість - визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії", - заявили в МЗС.