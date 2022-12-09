RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже 19 стран признали Голодомор геноцидом украинцев

Фото: Голодомор как акт геноцида против украинского народа признан 19 государствами (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В 19 странах мира Голодомор 1932-1933 годов официально признан геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Сегодня его уже признали 19 государств в разных уголках мира. Мы выражаем им искреннюю благодарность за такую поддержку и призываем страны, которые этого еще не сделали, принять соответствующие документы на законодательном уровне", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве сообщили, что продолжают призывать международное сообщество усиливать давление на Российскую Федерацию, увеличивать объемы военной и гуманитарной помощи правительству Украины, содействовать надлежащему расследованию и документации преступлений РФ в Украине, а также поддержать создание специального трибунала относительно преступлений агрессии РФ против Украины для привлечения России и ее руководства к ответственности.

Дипломаты заверили, что будут продолжать работу, направленную на официальное признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, а также отметили, что целенаправленное уничтожение всей национальной, этнической, расовой или религиозной группы является самым тяжелым из возможных преступлений против человечности.

"Ненаказанное зло опасно. Именно поэтому важно установить ответственность за преступления в прошлом, чтобы они не повторялись в будущем", - констатирует украинское внешнеполитическое ведомство.

8 декабря РБК-Украина сообщила, что Европейский парламент планирует обсудить и проголосовать резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом украинского народа 15 декабря.

Напомним, что Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Недавно РБК-Украина представила мнение МИД Украины о целях российской агрессии - захватническая геноцидная война России и Голодомор преследуют одну цель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голодомор