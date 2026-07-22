Вже не 15 гривень: скільки тепер коштує проїзд у київській електричці

З 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Квиток буде коштувати вдвічі дорожче.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
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В "Укрзалізниці" пояснили, що нові тарифи приведуть у відповідність до вартості проїзду в громадському транспорті Києва.
"Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в компанії зазначили, що столиця з 2021 року не компенсує витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише з початку 2026 року заборгованість міста перевищила 10 млн гривень.
Також для постійних пасажирів планують запровадити проїзні абонементи, які дозволять економити на щоденних поїздках.
З 22 липня діятимуть такі тарифи:
В Укрзалізниці наголосили, що всі чинні пільги залишаються.
Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві підвищили тариф на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Нові ціни запрацювали з 15 липня та стосуються метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера.