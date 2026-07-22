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Вже не 15 гривень: скільки тепер коштує проїзд у київській електричці

07:13 22.07.2026 Ср
2 хв
Чи сильно вдарить по кишені подорожчання проїзду?
aimg Дмитро Левицький
Фото: Київська міська електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

З 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Квиток буде коштувати вдвічі дорожче.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Головне:

  • Нові тарифи: З 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Вартість квитка залежатиме від способу його придбання.
  • Причина змін: В "Укрзалізниці" пояснили подорожчання зростанням витрат на утримання електрички, ремонт поїздів та оплату електроенергії.
  • Додаткова економія: Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.
  • Пільги зберігаються: Студенти, ветерани та пенсіонери й надалі зможуть користуватися передбаченими пільгами на проїзд.

Чому змінюють тарифи

В "Укрзалізниці" пояснили, що нові тарифи приведуть у відповідність до вартості проїзду в громадському транспорті Києва.

"Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в компанії зазначили, що столиця з 2021 року не компенсує витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише з початку 2026 року заборгованість міста перевищила 10 млн гривень.

Також для постійних пасажирів планують запровадити проїзні абонементи, які дозволять економити на щоденних поїздках.

Якою буде вартість проїзду

З 22 липня діятимуть такі тарифи:

  • 30 грн - при купівлі квитка у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";
  • 34,20 грн - при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий";
  • 36,70 грн - у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";
  • 37 грн - у касах або у роз'їзного касира у вагоні.

Чи зміняться пільги

В Укрзалізниці наголосили, що всі чинні пільги залишаються.

Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві підвищили тариф на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Нові ціни запрацювали з 15 липня та стосуються метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера.

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