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Уже не 15 гривен: сколько теперь стоит проезд в киевской электричке

07:13 22.07.2026 Ср
2 мин
Сильно ли ударит по карману подорожание проезда?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Киевская городская электричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Билет будет стоить вдвое дороже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Новые тарифы: С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Стоимость билета будет зависеть от способа его приобретения.
  • Причина изменений: В "Укрзализныце" объяснили повышение тарифов ростом расходов на содержание электрички, ремонт поездов и оплату электроэнергии.
  • Дополнительная экономия: Для пассажиров, которые регулярно пользуются городской электричкой, планируют внедрить проездные абонементы.
  • Льготы сохраняются: Студенты, ветераны и пенсионеры по-прежнему смогут пользоваться предусмотренными льготами на проезд.

Почему меняют тарифы

В "Укрзализныце" объяснили, что новые тарифы приведут в соответствие со стоимостью проезда в общественном транспорте Киева.

"Удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы заплатить", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что столица с 2021 года не компенсирует расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. Только с начала 2026 года задолженность города превысила 10 млн гривен.

Также для постоянных пассажиров планируют ввести проездные абонементы, позволяющие экономить на ежедневных поездках.

Какова будет стоимость проезда

С 22 июля будут действовать следующие тарифы:

  • 30 грн - при покупке билета в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";
  • 34,20 грн - при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";
  • 36,70 грн - в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";
  • 37 грн - в кассах или у разъездного кассира в вагоне.

Изменятся ли льготы

В "Укрзализныце" подчеркнули, что все действующие льготы остаются.

Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой через приложение Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры - оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве повысили тариф на проезд в коммунальном транспорте до 30 гривен. Новые цены заработали с 15 июля и касаются метро, ​​автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера.

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