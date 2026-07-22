Уже не 15 гривен: сколько теперь стоит проезд в киевской электричке

С 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Билет будет стоить вдвое дороже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
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В "Укрзализныце" объяснили, что новые тарифы приведут в соответствие со стоимостью проезда в общественном транспорте Киева.
"Удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы заплатить", - говорится в сообщении.
Кроме того, в компании отметили, что столица с 2021 года не компенсирует расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. Только с начала 2026 года задолженность города превысила 10 млн гривен.
Также для постоянных пассажиров планируют ввести проездные абонементы, позволяющие экономить на ежедневных поездках.
С 22 июля будут действовать следующие тарифы:
В "Укрзализныце" подчеркнули, что все действующие льготы остаются.
Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой через приложение Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры - оформлять бесплатные проездные документы в кассах.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве повысили тариф на проезд в коммунальном транспорте до 30 гривен. Новые цены заработали с 15 июля и касаются метро, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера.